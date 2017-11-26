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26 Kasım 2017 08:34

Kaymakam Çiftçi’den anlamlı ziyaret

Kargı Kaymakamı Emre Çiftci ziyaret için gittiği Bademce Köyü’nde engelli kardeşleri de ziyaret etti.

Kaymakam Çiftçi’den anlamlı ziyaret

26 Kasım 2017 08:34


Kargı Kaymakamı Emre Çiftçi köy ziyaretlerine devam ediyor. Köylerin durumlarını yerine görmek için başlattığı köy ziyaretlerinde bu kez Bademce Köyü’nü ziyaret eden Kaymakam Çiftçi’ye İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Tayfun Köksal ve İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Ünal’da eşlik etti.


İlk olarak Bademce Köy konağını ziyaret eden Kaymakam Çiftci burada köy muhtarı Recep Akıcı’dan köyün genel durumu hakkında bilgi aldı. Köy halkıyla da sohbet eden Kaymakam Çiftçi vatandaşların sorunlarını dinledi.


Kaymakam Çiftci daha sonra Acekse mahallesinde yaşayan engelli kız kardeşleri evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Köy muhtarı ve engelli vatandaşlarımızın babasından çocukların durumları hakkında bilgi alan Kaymakam Çiftci daha sonra köyden ayrıldı.




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