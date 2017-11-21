Kaymakam Çiftci’den Yaylaoğlu ailesine ziyaret

Kaymakam Çiftci, İlçe Emniyet Amiri Komiser Y. Deniz Demirel, Jandarma Komutanı J. Teğ. Tayfun Köksal ve mahalle Muhtarı Zeynel Abidin Büyükeke ile birlikte İmambey Mahallesinde ikamet eden Abdullah Yaylaoğlu ve eşini ziyaret etti.

Adullah amca ve eş ile bir süre sohbet eden Kaymakam Çiftci, bir istekleri olup olmadığını sorduktan sonra devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Bir ihtiyaçları olması durumunda kendisine ulaşmasını isteyen Kaymakam Çiftci belirli aralıklarla Abdullah amcayı ziyaret edeceklerini belirtti.

Ziyaretten oldukça memnun kaldıklarını belirten Abdullah Yaylaoğlu, Kaymakam Çiftci’ye dua ederek çalışmalarında başarılar diledi.