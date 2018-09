Kaymakam Doğan'a fahri hemşehrilik beratı

Mecitözü Kaymakamı iken Konya'nın Derecebucak Kaymakamlığına atanan Coşkun Doğan için veda yemeği düzenlendi.

Programda Mecitözü Belediye Başkanı Ünal Yavuz tarafından Kaymakam Doğan'a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Fahri Hemşerilik Beraatı verildi.

Doğan'ın genç, aktif, atılgan ve çalışkan bir kaymakam olduğunu dile getiren Başkan Yavuz, “Gittiği yerde de öyle olacaktır. Birlikte güzel mesailer yaptık. İlçemizde çok güzel projelere imza attık. İnsani, vicdani tavırlarıyla toplumun bütün kesimlerinin sevgisini kazandı. En önemli özelliklerinden bir tanesine de kaymakamlık makamının onuru ve devlet ciddiyetinden asla taviz vermemiş olmasıdır. Vedalar ayrılık demek değildir. Gittiği yerde her zaman görüşeceğiz. Mecitözü'nde bir değil artık bin tane evi vardır” dedi.

Mecitözü Kaymakamı Coşkun Doğan ise devletin kendisine verdiği yetki ve bütçeyi hizmet etmek için harcadığını söyledi.

Lise yıllarından itibaren “halka hizmet hakka hizmet” düsturunu ilke edindiğini ve millete hizmet etmenin arayışı içerisine girdiğini anlatan Doğan, “Derdim okula giderken ayağındaki yırdık ayakkabı olan çocuktan, gece vakti aç yatan bir insandan ya da kışın bacası tütmeyen ailenin sobasından sorumlu olmaktı. Allaha şükürler olsun bugün bu sorumluluğu taşıdığım kaymakamlık mesleğini bana nasip etti. 13 Haziran 2013 tarihinde kaymakam adayı olarak göreve başladım. Çorum'un ve Çorumluların yeri her zaman ayrı oldu. Kaymakamlık kursunu dereceyle bitirdiğim için kuraya tabi olmadım. Çalışacağım ilçeyi kendimin seçme hakkına sahiptim. Bir daha asla çalışmak nasip olmayacak iller ve ilçeler vardı. Ama Mecitözü'nü Çorumu çok sevdiğim için burayı tercih ettim” diye konuştu.

1 yıl 9 ay Mecitözü'nde görev yaptığını hatırlatan Doğan, “Devletin kaymakamı olmaya çalıştım. Herkese eşit mesafede olmaya çalıştım. İnsanlar arasında dil, din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeyeye çalıştım. Muhtarlarımızla iyi diyaloglar kurduk. Köylerimize çeşmeler yaptık. Kimsenin aç yatmaması için her akşam 60 aileye sıcak yemek dağıtmaya başladık. Böylece yatarken vicdanım rahat yatıyordum. Köy güvenlik sistemi kurduk. Grup köy yollarına taktığımız kameralarla güvenlik altına aldık. Köy öğrencilerinin gönlümde yeri her zaman ayrı oldu. Köyde okuyan örencilere her zaman özel ilgi gösterdim. İhtiyaçlarıyla yakından ilgilendim. Köylülerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza attık. İki büyük köy okulumuza çocuk parkı koyduk. Bugün Mecitözü'nden ayrılırken her köyde bir çalışmamız oldu. Devletin güler yüzünü her zaman vatandaşımıza gösterdik. Devletin verdiği yetkiyi, bütçeyi fakir fukara için köyler için harcadım, Allah nice böyle güzel hizmetlerde bulunmayı tüm kullarına nasip eylesin” şeklinde konuştu