Kaymakam Mitat Gözen, "Biz muhtarlarla bir ekibiz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program mahalle ve köy muhtarların konuşmasının ardından İlçe Kaymakamı Mitat Gözen tarafından günün anlamı ve önemi belirten bir konuşma yaptı.

Kaymakam Gözen, "Muhtarlık müessesi Osmanlıdan Cumhuriyetimize kalan bir müessesedir. Muhtarlarımız bildiğiniz gibi demokrasinin birinci basamağıdır. Muhtarlarımız köy ve mahallerinin ihtiyaç ve sorunlarını tespit eden ve bunların çözümü için ilgili kuruluşlara müracaat eden bu müracaatları takip eder ve sürekli o kurumlarla istişare içinde bulunur. Aynı zamanda bulunduğu köyü ve mahalleyi bu manada temsil eden bir görev üstlenirler" dedi.

"Biz bir takım ve ekibiz"

Bende tüm muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum diyen Kaymakam Gözen, "Biz bir takımız ekibiz. Takım ruhuyla çalıştığımız sürece daha üst düzeyde başarılar elde ederiz. Ama bireysel çalışmalarda istediğimiz başarı çoğu zaman elde edemeyiz. Bir takım olarak önemli oranda sorunlarımızı çözdük. 2017 ve 2018 yılı itibariyle köylerde alt yapı problemi kalmadığı gibi kanalizasyon ve yol sorunlarını da çözdük. Bazı grup yollarımızda sıcak asfaltta geçtik. Bu çok önemli bir aşamadır. Bunlarla birlikte sosyal ve kültürel çalışmalar yaptık. Köylere yapılan çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Tüm muhtarlarımıza yaptıkları çalışmadan ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.