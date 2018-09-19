Kaymakam Ocak gazilere tören elbisesi dağıttı

Çorum'un Bayat Kaymakamlığı tarafından ilçedeki gazilere tören kıyafeti dağıtıldı.

Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak, geçtiğimiz günlerde ilçede yaşayan gazilerin kendisinden tören kıyafeti talebinin olduğunu belirterek, “Ülkemiz uğruna mücadele eden gazilerimizi özel günlerde temsil ederken bir standart içinde olmaları için sizlere yakışır birer tören elbisesi yaptırdık. Bundan sonra tüm resmi törenlerde gazilerimiz bu elbiseleri giyecekler. Gazilerimize verdiğimiz sözü bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vatan bize gazilerimizin emanetidir, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.