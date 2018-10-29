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Kaymakam Yüksel tebrikleri kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. Kuruluş Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kargı Kaymakamlığı'nda kabul töreni düzenlendi.


Kaymakamlık makamında bugün gerçekleştirilen törende Çorum Vali Yardımcısı ve Kargı Kaymakam Vekili Recep Yüksel, Belediye Başkanı Zeki Şen ve İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Sedat Özmen ile birlikte tebrikleri kabul etti.


Çorum Vali Yardımcısı ve Kargı Kaymakam Vekili Recep Yüksel ve beraberindekiler daha sonra ilçe stadyumunda gerçekleştirilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına geçtiler.

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