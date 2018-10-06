Kaza ucuz atlatıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesi Taşköprü kavşağında minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza Ankara-Samsun karayolu Taşköprü kavşağında sabaha karşı meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 34 ACP 339 plakalı minibüs ile 52 AY 499 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.