Kaza yapan otomobil yandı: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Sungurlu-Çorum karayolu Kırankışla Köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Zeynel Demirbağ (49) yönetimindeki 05 AR 455 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer yolcular otomobilin başına giderek yaralıları araçtan çıkarırken, çarpmanın etkisiyle otomobil biranda alev aldı. Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, meydana gelen kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Nursel Demirbağ (37) ve Ezgi Demirbağ (22) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.