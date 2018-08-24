Sürücü ve yanında bulunan yolcu araç içerisinden güçlü çıkarılırken, tır tamamen yandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan sanayi makineleri yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çarpmanın etkisiyle TIR biranda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, tır sürücüsü ve tırda yolcu olarak bulunan bir kişi güçlükle çıkarıldı.

TIR’dan çıkan alevler daha sonra yol kenarındaki ağaçlık alana sıçradı. Olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, tırda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yaralanan sürücü ve yolcu ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören bir sürücü, "Kaza hemen önümde oldu. Hemen aracımdan inerek zincirleme kaza yaşanmaması için önlem aldım ve kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdim. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişiyi yanan tırdan biz çıkardık" ifadelerini kullandı.