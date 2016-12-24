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24 Aralık 2016 16:17

Kazada yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kazada yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

24 Aralık 2016 16:17

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Fen Lisesi öğrencisi hayatını kaybetti.
Önceki gün Ankara-Samsun karayolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi önünde meydana gelen kazada, Sungurlu Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Betül Gürel (15) anayoldan karşıya geçmeye çalıştığı esnada, Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Y.A. (40) yönetiminde ki 34 LE 8117 plakalı kamyon çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan öğrenci Sungurlu’da yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Betül Gürel bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



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