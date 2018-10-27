Kent Konseyi yönetimi muhtarlarla buluştu

Kent Konseyinin faaliyetlerinde muhtarları hep yanlarında gördüklerini, yönetim kurulunda muhtarların da mutlaka en az bir kişiyle temsil edilmesini önemsediklerini ifade eden Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle son dönemde muhtarlarla ilgili güzel bir bakış açısı geliştirdiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyenin kapılarını muhtarlara sonuna kadar açtığının bunun da kendileri için bir işaret fişeği olduğunu Candan, “Muhtarlar konumları, bürokratik görevleri ne olursa olsun muhtar olarak, halkın temsilcisi olarak çok özel bir öneme sahip. Muhtarlarımız, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Halkı en iyi tanıyan, halka yönelik herhangi bir hizmet projeksiyonu oluşturulacaksa mutlaka bilgilerinden, deneyimlerinden görüşlerinden istifade edilmesigereken kişilersiniz. Bu anlamda Çorum Belediyesi olarak da sizlerden çok istifade ediyoruz. Sizlerle birlikte bu şehre güzel hizmetler yapıyoruz” dedi.

Candan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği yemekli toplantının ardından muhtarlara teşekkür belgesi takdim etti.