Kerebi gazi derneğinden 70 öğrenciye iftar yemeği

Dernek Başkanı Meftun Koldaş, "Evlerinde olduğu kadar olmasa da ramazan akşamlarında sohbet ve muhabbet ile iftar yapmalarına vesile olmak istediğimiz yetmişe yakın öğrencimize ramazan ayı boyunca Dr. Pertevbey sokak’daki dernek merkezimizin de bulunduğu binadaki Şifa lokantasında iftar yemeği vermek için hazırlıklarımız devam ediyor. İmkanlarımız dahilinde bu sene bu 70 öğrencimize iftar yemeği vermeyi bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu etkinliğimiz ile hayır sahipleri ile öğrencileri buluşturacak yemeği ikram edenle yiyenin birbirini tanımadan birbirine dua etmesine vesile olacak bu iftar organizasyonumuza katkı sağlamak isteyen hayır severlerimizi de bu organizasyona ortak olmaya davet ediyoruz. Yemeği ikram edende yemek isteyende bize ulaşırsa biz bu hayra vesile olmaya hazırız. İftara katılmak isteyen öğrencilerimiz de organizasyonun düzenli olması, yemeğin artmaması veya gelen kardeşimizin geri dönmemesi için dernek telefonumuzdan bize ulaşıp rezervasyon yaptırmalarını rica ediyoruz. Peygamber efendimizin (S.A.) "Bir hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir." hadis-i şerifini şiar edinerek yapmış olduğumuz bu organizasyonun kentimize ve halkımıza hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz." şeklinde konuştu.