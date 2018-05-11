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11 Mayıs 2018 18:46

Kerebi gazi derneğinden 70 öğrenciye iftar yemeği

Çorum’da 3 yıl önce kurulan Kerebi Gazi Gençlik Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği ramazan ayı boyunca memleketlerinden uzakta eğitim için Çorum’a gelen öğrencilere iftar yemeği vermeye hazırlanıyor.

Kerebi gazi derneğinden 70 öğrenciye iftar yemeği

11 Mayıs 2018 18:46


Dernek Başkanı Meftun Koldaş, "Evlerinde olduğu kadar olmasa da ramazan akşamlarında sohbet ve muhabbet ile iftar yapmalarına vesile olmak istediğimiz yetmişe yakın öğrencimize ramazan ayı boyunca Dr. Pertevbey sokak’daki dernek merkezimizin de bulunduğu binadaki Şifa lokantasında iftar yemeği vermek için hazırlıklarımız devam ediyor. İmkanlarımız dahilinde bu sene bu 70 öğrencimize iftar yemeği vermeyi bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu etkinliğimiz ile hayır sahipleri ile öğrencileri buluşturacak yemeği ikram edenle yiyenin birbirini tanımadan birbirine dua etmesine vesile olacak bu iftar organizasyonumuza katkı sağlamak isteyen hayır severlerimizi de bu organizasyona ortak olmaya davet ediyoruz. Yemeği ikram edende yemek isteyende bize ulaşırsa biz bu hayra vesile olmaya hazırız. İftara katılmak isteyen öğrencilerimiz de organizasyonun düzenli olması, yemeğin artmaması veya gelen kardeşimizin geri dönmemesi için dernek telefonumuzdan bize ulaşıp rezervasyon yaptırmalarını rica ediyoruz. Peygamber efendimizin (S.A.) "Bir hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir." hadis-i şerifini şiar edinerek yapmış olduğumuz bu organizasyonun kentimize ve halkımıza hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz." şeklinde konuştu.




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