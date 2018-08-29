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29 Ağustos 2018 17:55

Kevser Kartal, Asya Sanat Bienali’nde Türkiye’yi temsil edecek

Çorumlu baskı ve çini sanatçısı Kevser Kartal, bu yıl 18.

Kevser Kartal, Asya Sanat Bienali’nde Türkiye’yi temsil edecek

29 Ağustos 2018 17:55

düzenlenen Uluslararası Asya Sanat Bienali’nde Türkiye’yi temsil edecek.


30 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Katar ve Bangladeş’in Dakka şehrinde gerçekleştirilecek olan ve 40 ülkeden seçkin sanatçıların katılımlarıyla yapılacak olan Asya Sanat Bienali’nde sergi, seminer, sempozyum ve atölye çalışmaları yer alacak.


Uluslararası 18. Asya Sanat Bienaline" seçilmenin gururunu yaşadığını dile getiren baskı ve çini sanatçısı Kevser Kartal, “Yabancı jüri tarafından seçilen "Hitit Temali" 2 eserimle birlikte, 2018. Asya Sanat Bienalin’de Türkiye’yi temsil etmekten büyük onur duyacağım. Ülkemin tanıtımı adına Bienalde, "Türkiye,Hitit Uygarlığı Kültür ve Sanatı" başlığı adı altında 5 dakikalık İngilizce-görsel bir sunum gerçekleştireceğim için mutluyum. Uluslararası bu etkinliğe katılmam ve sanata olan desteklerinden katkılarından dolayı milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ticaret Sanayi Odası Yönetim kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.


Kevser Kartal kimdir?


Hitit Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü’nde sanat eğitimini tamamladı. Anadolu’nun köklü ve zengin sanatlarından birisi olan Anadolu Baskı Sanatı’nın, sonsuz birikimini keşfedip bu sanatı yeniden canlandıran ünlü ressam, sanat eleştirmeni ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu Yazmalı Konak Atölyesi’nde, Hughette Eyüboğlu’nun öğrencisi oldu. Hocasının ve Bedri Rahmi’nin tasarımlarından yola çıkan Kevser Kartal, kendi tasarımlarına yöneldi.




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