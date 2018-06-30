Kılıçdaroğlu’na manevi kızının köyünde şok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Güney köyüne ilk olarak 6 Ekim 2015 tarihinde şehit olan polis Yaşar Güler’in cenazesi için gitmiş, Kılıçdaroğlu daha sonra köyü ikinci kez ziyaret edip yine şehit ailesiyle bir araya gelmişti. Son olarak 24 Haziran seçimleri öncesi Çorum’da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, köyde “manevi kızım" dediği ve kardeşiyle birlikte burs verdiği Özge Biçer ve ailesini ziyaret etmişti. 24 Haziran’da köyde sandıklar açıldığında sonuçları gören CHP’nin görevlileri büyük şok yaşadı. Güney köyünden CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye 1, yine köyü üç kez ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nun partisi CHP’ye 1, AK Parti’ye 233, MHP’ye 18, HÜR DAVA Partisi’ne 1, Vatan Partisi’ne 1, CHP’ye 1, SP’ye 3, İYİ Parti’ye 6 oy çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan’a 253, Meral Akşener’e 6, Temel Karamollaoğlu’na 3 oy çıktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun köye geldiğinde misafir edildiğini belirten Ercan Metin, “Köyde burs verdiği bir aile var. Diyorlar ki aileden burs oyu çıkmadı. Çıkmayabilir, herkes oy iradesinde özgürdür. Köyümüz de özgür iradesini kullanmıştır. O yüzden de köyde 1 oy çıkmıştır. Buna yapacak bir şey yok, köyümüz gereken cevabı vermiştir” dedi.

Metin, köylerinin hedefinin 2023 olduğunu söyledi. Olayın fazla büyümesini istemediklerini ifade eden Metin, herkesin özgür ve hür iradesini kullandığını, kimin oy verip vermediğini bilmediklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu’nun köye yaptığı ziyaretlerin pek anlam ifade etmediğini ya da bu ziyaretlerde CHP liderinin kendini iyi ifade edemediğini söyleyen Metin, takdirin halkın olduğunu belirterek, kararına saygı gösterilmesini istedi. Seçimlerde 271 seçmenin oy kullandığını açıklayan Metin, AK Parti’ye 253, MHP’ye 18, CHP’ye ise 1 oy çıktığını sözlerine ekledi.

Köy sakinlerinden Hasan Bozkurt ise, Türkiye’de herkesin oy kullanırken hür olduğunu belirterek, istediği partiye oy verebileceğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun köye “oy verin” diye gelmediğinin altını çizen Bozkurt, “Kılıçdaroğlu geldiyse de hoş geldi. Elimizden gelen ikramda bulunuruz” dedi.

CHP liderinin SGK genel müdürü olduğunda SSK hastanesinde 3 günde muayene olduğunu, 2 günde ise ilaçlarını alabildiğini unutamadığını kaydeden Bozkurt, O günleri yaşadığını ve unutmadığını belirtti. Köyde Kılıçdaroğlu’na 1 tane oy çıktığını hatırlatan Bozkurt, onun da köye gelen sandık görevlileri tarafından verildiğini tahmin ettiklerini söyledi. Bozkurt, daha önceki seçimlerde CHP’ye 5 ya da 6 oy verildiğini kaydetti.

“Bir Allah’ı, bir de Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum”

Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini anlatan Bozkurt, “Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanı görmedim. 15 Temmuz gecesi oturdum ağladık. 15 gün boyunca Çorum’a gidip geldim. Hürriyet Meydanı’ndaki saat kulesinde bekledim. Beni cennete de, cehenneme de gönderecek Cenab-ı Allah. Ama Tayyip Erdoğan öl dese ölürüm. Yaşadığımız kadar yaşamışım. Köydekilerin hepsi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor. Başka sevilecek bir şey yok, bir Cenab-ı Allah, bir Tayyip Erdoğan. Son sözüm bu” diye konuştu.