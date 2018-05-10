Kısa film belgesel ve fotoğraf yarışması sonuçlandı

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ve Kaymakam Mitat Gözen’in yarışmaya katılan ve öğrencileri tebrik konuşmaları ile devam etti.

Kaymakam Gözen konuşmasında, "Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum, bu yarışmaya katılan öğrencilerimiz kendilerini tanıtma fırsatı kazandılar. Çektikleri fotoğraflar ve kısa film belgeselleri ile kendilerine güven kazandılar. İleride bu yarışmaya katılan öğrencilerimizden neden bir yönetmen ve profesyonel fotoğrafçı çıkmasın" dedi.

Konuşmaların ardından program kısa film belgesel ve fotoğraf yarışmalarında derece giren öğrencilerin çektikleri fotoğraf ve kısa film belgeselleri izletildi. Derece giren öğrencilerin fotoğraf ve kısa film belgeselleri davetliler tarafından tam not aldı. Program derece giren öğrencilere plaketlerin verilmesi ile sona erdi.

Sungurlu Özel İdare Konferans Salonu’nda yapılan ödül törenine Belediye Başkan vekili Ahmet Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Yarışmada derece giren öğrenciler;

Kısa Film Yarışması İlkokul Kategorisi

1. Yaren Emine Çatal (İsmetpaşa İlkokulu),

2. Hatice Ecrin Çuhacı (İsmetpaşa İlkokulu),

3. Mustafa Emin Ünaldı (İsmetpaşa İlkokulu)

Ortaokul Kategorisi

1.Tümer Mandıralıoğlu&Kerem Uzunkaya (İsmetpaşa Ortaokulu)

2.Eren Keyvan (Hürriyet Ortaokulu)

3.Ahmet Enes Özhazinedar (Fatih Ortaokulu)

Lise Kategorisi

1.Melike Keçelioğlu&Aysu Şentürk (Haydar Öztaş Anadolu Lisesi)

2.Selenay Demirpençe (Sungurlu Fen Lisesi)

3.Beyzanur Özsarı&Büşra Uyanık&Rabia Kelepirci&Eren Çaltekin-(Sungurlu Fen Lisesi)

Fotoğraf Yarışması İlkokul Kategorisi

1.Bahar Gözelceoğlu (Çiçekli İlkokulu),

2. Melike Gürgil (Çiçekli İlkokulu),

3. Abuzer Emirhan Gürgil (Çiçekli İlkokulu)

Ortaokul Kategorisi

1.Ahmet Serdar Çırakoğlu (İsmetpaşa Ortaokulu)

2. Ferhat Buztaş (Demirşeyh Ortaokulu)

3. Bartuhan Ayağıbüyük (Memiş Bekmezci Ortaokulu)

Lise Kategorisi

1.Zeynep Eker (Haydar Öztaş Anadolu Lisesi)

2. Numan Emre Özmert (Sungurlu Fen Lisesi)

3. Hilal Gökçetin (Sungurlu Fen Lisesi)

Öğretmen Kategorisi

1.Merve Budanur (Çiçekli İlkokulu)

2.Muhteşem Karaman (Sungurlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi)

3.Muhammet Ali Ülküdür (Kaledere Şehit Bayram Kesekler YBO)