Kız öğrenciler tarihi camiyi temizledi

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okul (MYO) Sosyal Hizmet Bölümü kız öğrencileri sosyal sorunlar dersi kapsamında Sungurlu Ulu Cami'nde temizlik yaptılar.

Sungurlu MYO Müdür yardımcısı ve öğretim görevlisi Gökhan Boduroğlu öncülüğünde yapılan cami ve mescit gibi ibadet yerlerinin kullanılması ve temizliği hakkında farkındalık oluşturmak için üniversite kız öğrencileri tarafından Cuma namazı öncesi Ulu Cami'nde temizlik yapıldı.

Sungurlu İlçe Müftüsü İbrahim Köksal ve Sungurlu MYO Müdür yardımcısı Gökhan Boduroğlu Ulu Cami'nde hazır bulundular.

'Camiler kutsal mekanlardır'

Sungurlu MYO Müdür yardımcısı Gökhan Boduroğlu, "Sosyal sorunlar dersimiz kapsamında Ulu Camimizin kullanım ve temizlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kız öğrencilerimizle birlikte bu alanların sadece temizlenmesi değil aynı zamanda temiz tutulması fikrini insanlara aşılamak ve üzerimize düşen bazı görev ve hassasiyetleriz de olmalıdır" dedi.

Boduroğlu, "İnsanlar genellikle temizlik alışkanlıklarını kendi özel yaşam alanlarıyla sınırlı tutarlar. Fakat bilinçli ve çevreci saygılı olan bireyler bunu genele yayarak, çevreyi ve kullandıkları alanları temiz tutmayı kendilerine görev edinmişlerdir. Dinimizde temizliğin önemi her zaman vurgulanmıştır. Dinimizde hem temizliğin hem de camilerin önemi büyüktür. Bizlerde bu bilinçle cami ve mescitlere gereken özeni göstermeliyiz. Cami ve mescitlere giderken işe önce kendi temizliğimizden başlamalıyız. Cami içerisinde kullandığımız alanları temiz ve düzenli tutmaya özen göstermeliyiz. Bizde Sosyal Hizmet Bölümü olarak alışkanlıkların davranışlarımıza dönüştüğünün ve alışkanlarımıza dikkat ederek kendimizi ve çevremizdeki insanları, çevre ve kullanılan alanların temizliği konusunda bilinçlendirip, farkındalığı arttıracak davranışlar sergilemenin öneminin farkındayız. Herkesi bu konuda hassas ve daha dikkatli davranmaları çağrısında bulunarak, camilerimizde dinimizin etrafına ışık saçan kutsal mekanların başında gelir. Bu nedenle saygı ve gerekli özeni göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

'Büyük bir mükafata nail olacaksınız'

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'da "Ulu Camimiz tarihi bir camimizdir. Böyle önemli bir günde Cuma gününde camimize farklı açıdan camimize katkıda bulunmak için buraya teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir günde camimizin temizliliği hususunda yapacak olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederek, ayrıca peygamber efendimiz (SAV) hadisi şerifi de vardır. Camilerimizin güzelliğine katkı sağlayanların büyük mükafata nail olacakları ve böyle önemli bir zaman diliminde böyle bir mükafatı almış olacaksınız" diye konuştu.