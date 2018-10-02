Kızılay Çorum şube yönetimi istifa etti

Sedat Canbolat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı iç tüzüğünün 10. maddesinde yönetim organlarında görev alma süresinin 9 yılı geçmemek üzere en fazla 3 olağan genel kurul süresi ile sınırlandırıldığını belirtti.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun görev süresinin 9 yılı doldurması nedeniyle genel kurul öncesinde yeni yönetim oluşturulmasına kolaylık sağlamak amacıyla Kızılay Genel Merkezine istifalarını sunduklarını ifade eden Canbolat, "Görev süremiz içerisinde Kızılay'ı ismine yakışır hale getirdik. Fiziki mekanlarının iyileştirilmesini, ulaşılabilir olmasını sağladık. Bugün 16 personel 3 araç ve ekipman ile neredeyse Çorum'un ihtiyacını karşılayabilen kan merkezimizi 2010 yılında hayırseverlerimizin desteği ile kurduk. Yine 2010 yılında ihtiyaç sahiplerinin giyeceksiz kalmaması için giyim mağazamızı kurduk. Tamamen gönüllü bir ekiple yürütülen bu çalışma ile binlerce giyim halen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Gece gündüz demeden gerçekleştirdiğimiz binlerce faaliyetimizi, tonlarca yardım alıp, taşıyıp, dağıttığımız, binlerce insanımıza yardım için dokunmamıza ve bu hizmetleri ortaya koymamıza vesile olan siyasilerimize, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, tüm hayırseverlerimize, gönüllülerimize, ilk yönetimden bugünkü yönetim ve denetim kurulu üyelerini, kadın ve gençlik kollarına, üniversite kulüp üyelerine, birlikte birçok yurt içi ve yurt dışı yardımlarını sağladığımız kardeş sivil toplum kuruluşu ve temsilcilerine, hasılı komşusu açken tok yatmaya razı olmayan herkese şahsım ve yönetimim adına teşekkür ederim." şeklinde konuştu.