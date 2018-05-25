Kızılay Sungurlu şubesi temsilcilik olarak açıldı

Türk Kızılay’ı Genel Merkezi tarafından kapatılan Sungurlu Şubesi, temsilcili olarak tekrar açıldı. 19 Mayıs Salı günü resmi olarak faaliyetlerine başlayan Kızılay Sungurlu İlçe Temsilciliği İlçe Koordinatörlük görevine AK Parti eski İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Çırakoğlu atanırken, temsilcilik görevine ise emekli öğretmen Nurettin Altekin ve Demirşeyh eski Belediye Başkanı Ethem Karaaytu’nun atandığı bildirildi.

Özel İdare binası 1. katta bulunan eski hizmet binasında tekrar faaliyetlerine sürdürecek olan Türk Kızılay’ı Sungurlu İlçe Koordinatörlüğü’nde, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılacak, ulusal ve uluslararası kampanyalar yürütülecek, afet ve kızılaycılık faaliyetleriyle ilgili seminer ve eğitimler düzenlenecek. Ayrıca, dönem dönem kan bağışları kabul edileceği bildirildi.

Kızılay Sungurlu İlçe Koordinatörü İbrahim Çırakoğlu, "11 ay önce kapatılan Sungurlu Şubemiz, temsilcilik olarak tekrar açıldı. Özel İdare binası 1. katta bulunan eski hizmet binamızda hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kızılay Sungurlu İlçe Temsilciliğinin tekrar hizmete girmesiyle, ilçede Kızılay faaliyetlerinin daha dinamik hale geleceğini söyleyen Çırakoğlu, amaçlarının daha fazla insana yardım eli uzatmak olduğunun altını çizdi. Daha çok kişiye ulaşarak olası afet zararlarını azaltmak, daha çok insandan kan ve kök hücre bağışı alarak hastalara, yaralılara şifa vermek en büyük hedefimiz diyen Çırakoğlu, bu konuda gönüllü çalışmak isteyen Sungurlu sakinlerini de temsilciliğe beklediklerini ifade etti.