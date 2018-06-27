Kızılay’dan bin 276 aileye yardım

Sungurlu Kızılay İlçe Koordinatörü İbrahim Çırakoğlu, "159 aileye 350 TL nakdi yardım, 216 aileye konserve kıyma, kuşbaşı, 150 öğrenciye defter, kalem, silgi ve kalem tıraş ile 751 kişiye de Ramazan kolisi yardımı yapılmıştır" dedi.

Çırakoğlu, "Yardıma muhtaç kişileri Kaymakamlık Sosyal yardımlaşma fonu ve muhtarlardan alınan listelere ve kendi yaptığımız araştırmalar sonucunda belirlenmektedir. Bu yardımları bizlere gönderen Türk Kızılay’ı genel başkanlığına ve bize destek olarak yardım gönderen Çorum Kızılay şube başkanlığımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.