Kızılırmak nehrin balık tutan 2 kişi boğularak can verdi

Edinilen bilgiye göre, dün öğleden sonra saat 16.30 sıralarında balık tutmak için Kızılırmak kenarına giden Galip Cemal Göler (18) ve Ramazan Buğday (32) oltalarını attıktan sonra beklemeye başladılar. Bu sırada ayağı kayınca dengesini kaybeden Galip Cemal Göler ırmağa düştü. Arkadaşının suya düştüğünü gören Ramazan Buğday’da onu kurtarmak için ırmağa atladı. Akıntıya kapılan iki arkadaş kısa sürede gözden kayboldu. 2 kişinin suya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile Galip Cemal Göler’i sudan çıkartmayı başardılar. Yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulans ile İskilip Devlet Hastanesi’ne sevkedildi. Galip Cemal Göler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Suya kapılarak ırmakta kaybolan Ramazan Buğday’ın bulunması için bölgeye Çorum İl AFAD Müdürlüğü’nden dalğıçlar gönderildi. Akşam saatlerine kadar süren çalışmalardan sonuç alınamayınca su debisinin yükselmesi ve havanın kararması üzerine arama çalışmalarına son verildi.

Bu sabah Çorum İl AFAD Müdürlüğü’nde görevli 4 dalğıç ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen 4 kişilik su altı arama kurtarma ekipleri tarafından tekrar arama çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda saat 10.30 sıralarında Ramazan Buğday’ın da cansız bedenine ulaşıldı. İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından her iki şahsın cesedi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde yapılan incelemenin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.