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22 Mayıs 2018 18:54

KKKA’dan ölen yaşlı adam toprağa verildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde kırım kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi.

KKKA’dan ölen yaşlı adam toprağa verildi

22 Mayıs 2018 18:54


Çampınar köyünde yaylada hayvan otlatan Yaşar G. (76) baş ağrısı, yüksek ateş ve ishal şikayeti ile 5 gün önce Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine başvurdu. Yaşlı adam, KKKA teşhisi konulunca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Yaşar G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Yaşar G.’nin cenazesi, Çampınar köyünde Osmancık Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin nezaretinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Kayınbabasının ateşlenerek ishal olduğunu gören damadı Sezai Narin, “Yaylada hayvanları otlatıyordu. Yanına gittiğimizde ateşlenmiş ve ishal olmuş vaziyette gördük. Önce Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine götürdük, orada teşhis konulmasının ardından Çorum’a götürdük. Tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti” dedi.




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