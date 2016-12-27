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27 Aralık 2016 18:47

KKSM’den AHL Park’ta sergi

KKSM’den AHL Park’ta sergi

27 Aralık 2016 18:47

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi (KKSM) kursiyerleri, yaptıkları el işleri ve süs eşyalarından oluşan bir sergi açtı.
Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül açtığı sergide yeralan birbirinden güzel el emeği ürünlerin göz kamaştırdı. Sergiyi gezen Başkan Yardımcısı Gül, kursiyerleri tebrik etti.
Kadın kursiyerlerin el emeği, göz nuru eserler ile açtıkları sergide geleneksel el sanatları, süs eşyaları, takılar ve çeyiz ürünleri yer aldı. Her biri özenle yapılmış ürünlerden oluşan sergi yıl sonuna kadar açık kalacak.



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