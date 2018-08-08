Koçhisar barajı isale hattı ihale edildi

Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 52 kilometre uzunluğundaki Koçhisar Barajı İsale Hattının 13.8 kilometre’lik ilk etabının ihalesi yapıldı. Koçhisar isale hattının tamamlanmasıyla Çorum’un 50 yıllık su ihtiyacı karşılanmış olacak. Koçhisar barajından 900 milimetre çelik borularla alınacak su şehir merkezine getirilecek.

Çorum’un içme suyu sıkıntısı yaşamaması için her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Gül, “Şehrimizin içme suyu kaynaklarını artırmak amacıyla çok önemli çalışmalar, yatırımlar yapıyoruz. Barajlarla ilgili önemli çalışmalarımız var. Bir yandan şehrimiz gelişirken artan su ihtiyacının temini, bir yandan da hemşehrilerimize kaliteli ve sağlıklı su temin edebilmek amacıyla yeni projeler geliştiriyoruz, bu projeler dahilinde de yeni yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlarımızın en kapsamlılarından birisi uzun yıllardan üzerinde çalıştığımız Koçhisar Barajı 2 kısımlı içme suyu tesisleri ve Hatap Barajı branşmanı arıtma tesisi isale hattı’dır. Çorum’un tek başına içme suyu ihtiyacını karşılayabilme kapasitesine sahip olan Koçhisar isale hattının ilk kısım ihalesi bugün yapıldı. İhaleye 7 firma katıldı. En uygun teklif 22 milyon 472 bin 200 lira olarak verildi. İhale komisyonunun yapacağı inceleme sonrası ihaleyi alan kesin firma açıklanacak” dedi.

’Koçhisar Barajı isale hattı 540 günde tamamlanacak’

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Koçhisar Barajı isale hattının 13.8 kilometre’lik kısmı, yer teslimi yapıldıktan sonra 540 günde tamamlanacağını söyledi.

Başkan Gül, “900 mm. çelik boruların döşeneceği isale hattında vana odalarını ihaleyi alan firma kendisi kuracak. Koçhisar Barajımızda yılda 12 milyon metreküp su temin edeceğiz. Bu da şehir merkezimizin yüzde 70’lik su ihtiyacını karşılayabilecek bir rakamdır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’un içme suyu ihtiyacı uzun yıllar karşılanmış olacak” dedi.

Çorum Belediyesi’nin Bahabey Çamlığı içerisinde bulunan Laboratuvar ve Scada Kontrol Merkezi’nin yanında ihaleyi alan firma tarafından su deposu inşa edeceğini dile getiren Başkan Gül, “Bu ihalemiz içerisinde sadece isale hattımız yok. İhaleyi alan firma 10 bin metreküplük su deposu inşa edecek." şeklinde konuştu.

İhaleyi alan firmanın çevreye verdiği zararı karşılayacağını ve tekrar eski haline getireceğini belirten Gül, “İhaleyi alan firma hat içerisinde mevcut olan sanat yapılarını, vana odalarını yapımı esnasında tahrip olan asfaltı, parke yolu ve kaldırım gibi zararları da tamamen kendisi karşılayacak. Projemizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.