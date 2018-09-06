Köksal İl merkez jandarma komutanı oldu

Teğ.Tayfun Köksal’ın tayini çıktı.

Yaklaşık 1 yıldır Kargı İlçe Jandarma Komutanı olarak görevini sürdüren J. Teğ. Tayfun Köksal’ın Çorum İl Merkez Jandarma Komutanlığına atandı.

Olağan tayin yılını doldurmayan Köksalı’ın Teğmen rütbesindeyken Çorum İl Merkez Jandarma Komutanı olarak atanması terfi olarak nitelendirilirken, bu atamada Köksal’ın 1 yıl gibi kısa bir sürede Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda yaptığı başarılı çalışmaların etkisi olduğu düşünülüyor.

J.Teğ. Tayfun Köksal’ın Cuma günü ilçeden ayrılarak yeni görevine başlayacağı öğrenildi.