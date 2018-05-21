O kaza apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Üçdutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşıdan evine dönen F.G. adlı sürücü, otomobilini oturduğu apartmanın önüne park etti. Bir süre sonra aracıyla apartmana gelen komşusu da otomobilini park etmek için apartmanın önüne geldi. Aracını apartmana ait otoparka park etmeye çalışan kadın sürücü önce ileri geri manevralar yaptı. Daha sonra otomobili park etmeye çalışan sürücü F.G.’nin aracına çarptı. Daha sonra geri geri manevra yapan sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Kazanın ardından bir süre sonra apartmana gelen sürücünün komşuşu F.G.’ye aracına kendisinin çarptığını söylediği ve özür dilediği öğrenildi.