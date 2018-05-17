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17 Mayıs 2018 10:26

Komşusunun köpeği hastanelik etti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde , Yusuf Bağuç komşusunun köpekleri tarafından saldırıya uğrayarak, omzundan yaralandı.

Komşusunun köpeği hastanelik etti

17 Mayıs 2018 10:26


Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Terzili Köyü’nde meydana geldi. hayvancılıkla uğraşan Yusuf Bağuç, iddialara göre köy içine geldiğinde komşusunun 3 köpeği tarafından saldırıya uğradı. Omzundan yaralanan Bağuç, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Bağuç, "Akşam hayvanlarımı otlattım. Köy içine geldiğimde, komşumuzun 3 tane köpeği hem hayvanlarıma hem de bana saldırdı. Kurtulmaya çalıştım, omzumdan kaptığı için kurtulamadım. Köyün içinde sürekli başı boş bir şekilde geziyorlar" dedi.


Komşularımıza defalarca söylediğimiz halde hiç bir önlem almıyorlar diyen Bağuç, "Çocuklarımızı bu yüzden dışarı çıkaramıyor, köy içinde dolaştıramıyoruz. Dışarı çıkmaya korkuyoruz. Allah göstermesin ben kurtuldum, benim yerime bir çocuğa saldırsaydı, ne olacaktı ? Buna acilen bir önlem alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.




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