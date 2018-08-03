Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çorum’dan İskilip istikametine seyir halinde olan Yaşar Ç. yönetimindeki 06 TOG 37 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak yol takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan Enes K. ve İbrahim K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.