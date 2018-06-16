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16 Haziran 2018 17:07

Kontrolden çıkan araç takla attı

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kontrolden çıkan araç takla attı

16 Haziran 2018 17:07


Kaza, Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Caddesi’nde seyir halinde olan G.G. yönetimindeki 19 LA 826 plakalı otomobil, Cemilbey kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Cadde ortasında ters dönen aracın ön çamurluğu ise orta refüjde bulunan korkuluklara saplandı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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