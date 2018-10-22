Çorum’un İskilip ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkan kamyon devrildi.
Çorum'un İskilip ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkan kamyon devrildi. Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, İskilip-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. yönetimindeki 19 SB 667 plakalı kamyon İskilip Sanayi Sitesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, şarampole uçan kamyon çekici yardımıyla kurtarıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.