Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı

Kaza, Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan T. yönetimindeki 19 SP 570 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarpan otomobil orta refüje çıkarak durdu. Kazada sürücü ve yanında bulunan Sinem Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.