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06 Mayıs 2018 13:59

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı

Çorum’da, kontrolden çıkan bir otomobilin önce çöp konteynerine sonra orta refüje çıktığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı

06 Mayıs 2018 13:59


Kaza, Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan T. yönetimindeki 19 SP 570 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarpan otomobil orta refüje çıkarak durdu. Kazada sürücü ve yanında bulunan Sinem Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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