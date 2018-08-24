Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: 10 yaralı

Kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Çorum istikametine seyir halinde olan O.Ç. yönetimindeki 16 HEY 61 plakalı otomobil, Meçhul Asker Geçidi’ne geldiği sırada kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil önce dinlenmek için aracını yol kenarına çeken H.G.’ye ait 19 TT 038 ticari araca, daha sonra ise bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari aracın sağ tarafta bulunan arka lastiği yerinden koptu.

Kazada ticari aracın yanındaki sürücüler ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yola saçılan eşyaları polisler topladı

Kazanın ardından araçlarda bulunan eşyalar etrafa saçıldı. Saçılan eşyaları kazaya müdahale eden polis ekipleri topladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.