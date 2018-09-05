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05 Eylül 2018 16:55

Kore heyetinden duygulandıran ziyaret

Çorum Belediyesi ile Güney Kore Cumhuriyeti Gimhae Belediyesi arasında Kardeş Belediye protokolü imzalamak için Çorum’a gelen heyet Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube’sini ziyaret etti.

Kore heyetinden duygulandıran ziyaret

05 Eylül 2018 16:55


Gimhae Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet Muharip Gaziler Derneği içerisine yer alan gazi ve şehitlere ait fotoğraflara minnet duygusu ile bakarken zaman zaman da duygusal anlar yaşadılar. Tercümanları vasıtasıyla Kore gazilerinden savaş anılarını dinleyen heyet yaşadıkları zor günlerde kendilerine destek veren gazilere teşekkür etti.


Babasının da Kore Savaşında cephede yer aldığını belirten Gimhae Belediye Başkanı Heo Seong Gon “Türk halkının bize verdiği desteğe ne kadar teşekkür etsek azdır. Bütün gazilerimizin önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz” dedi.


Ziyaretin ardından Gimhae Belediye Başkanı Heo Seong Gon ve Şehir Meclisi Başkanı Kim Hyeong Su Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül ve Gazilere çeşitli hediyeler verdiler. Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül’de Gimhae Belediye Başkanı Heo Seong Gon’a teşekkür plaketi verdi.


Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül’ün ev sahipliği yaptığı ziyarete Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül’ün yanı sıra Gimhae Belediye Başkanı Heo Seong Gon, Şehir Meclisi Başkanı Kim Hyeong Su, Şehir Meclisi Komite Başkanı Song Yu İn ile Belediye Yönetiminden Hong Seong Ok, Bae Jun Yong, Choi Chang Heon, Lee Jeong Yeop ve Protokol Sorumlusu Kim Mun Gap ve bazı Kore ve Kıbrıs gazileri yer aldı.




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