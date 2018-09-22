Köy muhtarının evi yandı

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir köy muhtarının evi kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Soğucak köyünde Soğucak köyünde muhtar Ali Özel'e ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine İskilip Belediyesi'ne ait çok sayıda ekip köye sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Herhanci bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında köy muhtarına ait ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.