Köy sakinleri sağlıklı yaşam için yürüdüler

Kargı Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından ilçeye bağlı Pelitçik köyünde yaşayan kadınlarına "Sağlıklı Beslenme ve Haraketli Hayat Programı" hakkında seminer verildi. Programın sonunda seminere katılan kadınlar yürüyüş yaptı.

Kargı Toplum Sağlığı Merkezi’nden yapılan açıklama da, Sağlık Bakanlığı’nın "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" projesini hayata geçirmesiyle kendilerinin de sağlığın önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kurum veya köylerde yürüyüş düzenlediklerini söylediler.