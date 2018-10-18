Köylüler su sorununun çözülmesini bekliyor

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Çiftlik köyünde iddialara göre Dodurga Belediyesi ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle köylüler susuz kaldı.

Çiftlik Köyü Muhtarı Mustafa Çanak, geçtiğimiz yıllarda Dodurga Belediyesinin Hasan pınarı mevkisindeki su kaynaklarını köylerine bıraktığını belirterek, "Çetmi Deresi'nden gelen suyun ise bize verilemeyeceğini beyan etti. Biz de köyümüz hudutları içinde kalan su kaynaklarının bize verilmesi yeterli oranda su ihtiyacımızı gidereceğinden bunu kabul ederek karara bağlayarak imza altına aldık. Fakat biz, Dodurga Belediyesi tarafından kuruduğu için terk edilen Hasan pınarı mevkisindeki su kaynağında çalışarak köyümüze yetecek oranda suyu tekrar çıkardık. Biz suyu çıkarmamızın ardından Dodurga Belediyesi kuru diye terk ettiği kaynağı tekrar bizim elimizden almaya çalışarak bizi zor duruma düşürüyor” dedi.

Usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla haklarında kaymakamlığa tutanak tutturularak muhtarlığa para cezası kestirildiğini öne süren Çanak, "Ben onların kuru diyerek terk ettiği ve köyümün hudutları içinde yer alan su kaynağında makine ve insan çalıştırarak masraf ettim suyu çıkardım. Suyun çıktığını gören Dodurga Belediye su kaynağını elimizden almaya çalışıyor. Benim köyüm 335 hane 400 nüfuslu bir köy, nüfus yaz aylarında gurbetten ailesini ziyarete gelenlerle bin 500 kişiye kadar ulaşıyor. Şu an benim köyüm susuz ve bidonlarla çevredeki çeşmelerden su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Su sorunumuzun bir an evvel yetkili merciler tarafından çözülerek köyümün insanlarının bu çileden kurtarılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Menşure Gökşen (74) ise susuzluktan bulaşık ve çamaşırlarını yıkayamadıklarını belirterek, "Abdest alıp namazımı kılacağım su yok, bulaşıkları yıkayacağım su yok, ne olacak bizim bu halimiz. Arabası olan gidip çevredeki çeşmelerden getiriyorlar, arabası olmayanda böyle benim gibi naçar kalıyor. Arabasıyla su getirmeye giden komşularımıza yalvararak su getirtiyoruz ama bu her zamanda olmuyor. Allah korusun bir yangın olsa itfaiye gelene kadar serpeceğimiz su yok. Böyle giderse susuzluktan öleceğiz, çamaşır makinelerimiz çalışmıyor, kış gelmeden temizlik yapacağız, halımızı kilimimizi yakacağız, susuzluk bizi pislik içinde bırakıyor. Bizim halimiz böyle ne olacak? Ölsek cenazemizi yıkamaya su yok, Allah korusun kabire murdar gideceğiz. Olmaz böyle, bize yardım edin, sorunumuzu çözün” dedi.

İddialar üzerine telefonla bir açıklama yapan Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın ise "Bu sorunu kaymakamlık bilirkişi tayin ederek çözdü. Tapu'dan da geldiler. Bizim dahilimiz olmadı. Kaymakamlığın verdiği kararı kabul etmeyip haklarını mahkemede arayacaklarına dair yazı gelmiş. Biz de mahkeme kararını bekleriz. Bizimle bu konuda gelip konuşulmadı bile. Kaymakamlık görevlendirme yaptı. 8-10 kişilik bir heyet gidip su kaynağında inceleme yaptı. Hudutlar belirlendi. Su, ilçe sınırları içerisinde olabilir denilmiş. Ama mahkemeye verilmiş. Su vermeme gibi bir durum yok. Bizimle bir bağlantısı yok” diye konuştu.