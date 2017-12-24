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24 Aralık 2017 09:00

Krem kutusunda ele geçen 3600 yıllık mühür ilk kez görüntülendi

Hitit döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada üç tane bulunduğu belirtilen 3 bin 600 yıllık mühür ilk kez görüntülendi.

Krem kutusunda ele geçen 3600 yıllık mühür ilk kez görüntülendi

24 Aralık 2017 09:00


Bir örneği Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden birisi olan Metropolitan Müzesi, diğeri ise Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde bulunan mühür, 2015 yılında Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda krem kutusunda ele geçirilmişti. Üzerinde çeşitli figürler ile hiyeroglif yazıların bulunduğu bronz Hitit mührüne paha biçilemiyor.


Hitit mührünün yurt dışına kaçırılmak üzereyken polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla alınarak müzeye teslim edildiğini hatırlatan Çorum Müzesi Müdürü Dr. Önder İpek, mühürle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.


Hitit dönemine ait olan bu mührün önemli bir mühür olduğunu dile getiren Dr. İpek, “Bronz bir mühür. Bu mühür üzerindeki hiyeroglif yazılar ilerde bilim adamları tarafından çözülecektir ve bilimsel çalışmaları yayınlanacaktır. Mühürle birlikte müzemiz de önemli bir koleksiyon sahibi oldu” dedi.


Dünyada 3 tane bulunan ve paha biçilemeyen mührün örneklerinin bulunduğunu anlatan İpek, “Hitit dönemine ait bu mührün örnekleri var. Bir örneğin Metropolitan Müzesi’nde olduğunu biliyoruz. O da yüzde yüz diyebilirim buna bizim bu bölgeden çıkma ve maalesef bir şekilde yurt dışına çıkmış, kaçırılmış oradaki müzenin koleksiyonunda. İkinci bir mühür de buna benzer Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde olduğunu biliyoruz” diye konuştu.




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