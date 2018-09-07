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07 Eylül 2018 12:41

Küçük kızdan 2 gündür haber alınamıyor

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde okul kaydını yaptırmak için evden ayrılan küçük kızdan iki gündür haber alınamıyor.

Küçük kızdan 2 gündür haber alınamıyor

07 Eylül 2018 12:41


Oğuzlar ilçesinde okul kaydını yaptırmak için evden çıkan Sibel Kara’dan (14) iki gündür haber alınamıyor. Kızının hayatından şüphe ettiğini dile getiren baba Ahmet Kara, yetkililere çağrıda bulunarak kızının bir an evvel bulunmasını istedi. Kızının dün okul kaydığını yaptıracağını belirterek sabah evden ayrıldığını ifade eden Kara, ancak kızının bir daha evine dönmediğini kaydetti.


Bunun üzerine güvenlik güçlerine müracaatta bulunduğunu belirten baba Kara, “Kızım akşam saatlerinde bir arabaya binip gidiyor. Kızımın bindiği araç ve yanındaki şahıs belli. İki gündür neye uğradığımızı şaşırdık. Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin. Ne oldu, nasıl oldu anlamış değiliz. Tek umudumuz bir an evvel kızımıza kavuşmak. Yetkililerden yardım etmelerini istiyorum” dedi.




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