Kültür Gezginleri Grubu Osmancık’a hayran kaldı

Ankara Üniversitesi Kültür Gezginleri Grubu üyelerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik heyet Osmancık’a gezi düzenledi.

Ankara Üniversitesi Kültür Gezginleri Grubu üyesi yaklaşık 150 kişi düzenledikleri Anadolu Gezileri kapsamına Osmancık’ı da alarak ilçemizi ziyaret etti. Yaklaşık 2 bin 300 üyesi bulunan grup lideri Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Başkanı Profesör Doktor Aykut Mısırlıgil başkanlığında yapılan ziyarette, misafirleri Belediye Başkanı Hamza Karataş ve Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel karşıladı. Osmancık’ın tarihi ve turistik yerlerini gezerek Mahmut Tökel’in rehberliğinde bilgiler alan grup üyeleri Osmancık’ın tarihi ve kültürel güzelliklerine hayran kaldıklarını belirttiler.

Grup lideri Aykut Mısırlıgil; “Ankara Üniversitesi, Atatürk tarafından Ankara’da kurulan Cumhuriyet’in ilk üniversitesidir. Bu üniversitenin kuruluş amaçlarından bir tanesi Anadolu için gerekli olan bilim adamlarını, mimarları, doktorları sanatçıları yetiştirmek ve devamlı halkın istediği hizmeti onlara götürmektir. Bizlerde üniversite olarak yıllardır bu işi yapıyoruz. Bilim adamlarını halkla kaynaştırıyor ve sık sık kültür gezileri düzenleyerek gittiğimiz şehirlerde konferanslar vererek o şehrin kültür varlıklarını ziyaret ederek hem halkla bütünleşiyoruz hem üniversitemiz öğretim üyelerine moral vermiş oluyoruz hem de gittiğimiz bölgelerdeki insanlara moral vermiş oluyoruz. Hemen hemen 15 günde bir Türkiye’nin eğlence merkezlerine değil kültürel değerleri yüksek olan bölgelerine akademisyen ve öğrencilerimizi götürüyoruz. Çünkü gelecek nesiller biz öğretim üyeleri için çok önemli ve bir insan için faydalı olacak yaş özellikle üniversite öğrencilerinin öğrenmeye en istekli oldukları yıllardır. Bu nedenle öğrencilerimizi her yıl defalarca çok düşük ücretlerle Anadolu’nun kültür mekanlarına götürüyoruz. Osmancık’ın tarihteki önemini ve Anadolu’yu kuzeye bağlayan karayolunun üzerine kurulmuş muhteşem bir kültür merkezi ve Türk Kültürünün en yoğun olarak yaşandığı bir yer olduğunu biliyoruz. Yılbaşını Anadolu’nun güzel, vatanını ve milletini seven insanlarla geçirmeyi planladık. Biz 3 yıl öncede buraya geldik. Şimdi 150 kişilik bir grupla Osmancık’a gelip halkımızla kaynaşmaktan mutluyuz. Osmancık’ın değerli öğrencilerini liseyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesinde görüp bu bölgenin ihtiyacı olan insanları yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından heyet Koyunbaba Köprüsü, Kandiber Kalesi, İmaret Camii, Akşemseddin Cami ve Koyunbaba Türbesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Hamza Karataş yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek teşekkür etti. Grup Lideri Mısırlıgil’de Osmancık’a yaptıkları ziyarette kendilerini ağırlayan rehberlik yapan Hamza Karataş ve Mahmut Tökel’e teşekkür ederek en kısa zamanda tekrar ziyaret edeceklerini ifade etti.