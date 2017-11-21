Kunduzlu ve Tımarlı Bayat’a can suyu olacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza Diniz, DSİ Bölge Müdürü Mahmut Dündar, DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetci, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile birlikte Kuzguncuk Deresi üzerinde yapımı tamamlanan Kunduzlu Barajı ve Tımarlı Sulama Suyu projesini incelediler.

Kunduzlu Barajının tamamlanmasıyla birlikte ilçeye bağlı 31 köyde yaşanan içme suyu problemi çözüme kavuşacak.

Bayat, İskilip ve Uğurludağ ilçelerini su ile buluşturacak olan Tımarlı Sulaması 2. Kısım projesinde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 185,2 milyon liraya mal olacak proje ile 77 bin 50 dekar araziyi sulanması hedeflenmekte.

Bayat belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçenin yıllardır özlemini çektiği halk için hayal olarak nitelendirilen Kunduzlu Barajının tamamlanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Barajın yapılmasıyla ilçeye bağlı köylerin 100 yıllık içme suyu ihtiyacının karşılanacağını dile getiren Ünlü, “Suyun hayat olduğuna inanan bir siyasi zihniyete sahip olan Ak Parti iktidarı sayesinde ilçemiz bu hizmete kavuştu.Tımarlı Sulama Suyu projesi ile ilçemiz halkının yıllardır hasretle beklediği toprağımızı suyla buluşturacak, çiftçilerimize hayat verecek, ilçemizdeki göçü önleyecek olan proje çalışmaları devam etmektedir. Bugüne kadar yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz yatırımlarla ilçemizin imar ve ihyası için çalışmalar aralıksız devam etmektedir” dedi.