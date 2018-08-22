Kurbanlık boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı

Kısa süreli kovalamanın ardından yakalanan boğalar, zabıta ekiplerinin iğnesi sonrası sakinleşti.

İlçede Kurban Bayramı için kesime hazırlanan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı. Kaçan boğaları yakalamak için büyük çaba harcayan vatandaşlar zabıtadan yardım istedi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından iğne atılarak sakinleştirilen hayvanların daha sonra kesimi sağlandı.

Öte yandan ilçede 7 küçükbaş hayvanın sahiplerinin elinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Kurbanlık hayvanlar için sahipleri belediye anonsu vererek kaçan hayvanlarını arıyor.