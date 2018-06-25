Laçin’de tarla günü düzenlendi

Laçin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte alternatif yem bitkisi türleri ve mikrobiyal gübre uygulamaları çiftçilere tanıtıldı. İlçede kaliteli kaba yem üretimini arttırmak amacıyla başlatılan demonstrasyon çalışmaları kapsamında ekilen alternatif yem bitkisi türlerinin hasadına başlanırken, bu kapsamda Laçin’de ilk olarak ekimi yapılan yemlik kolza (Lenox), İtalyan çimi, yem bezelyesi gibi yem bitkisi türleri ve yem bitkilerinde mikrobiyal gübre uygulamaları çiftçilere anlatıldı.

Tarla Gününde, yeni yem bitkisi türlerinin bölgenin koşullarına uygun olduğu ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanabileceği belirtildi.