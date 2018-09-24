Lastiği patlayan kamyon devrildi: 1 yaralı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde lastiği patlayan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Amasya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinden Amasya istikametine seyir halinde olan Ö.B. yönetimindeki 06 GB 9264 plakalı kamyonun sağ arka lastiği Akçakoyun köyü yol ayrımında patladı. Lastiğin patlamasıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.