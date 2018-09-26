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Lise öğrencisi sokak ortasında intihar etti

Çorum’da bir lise öğrencisi, sokak ortasında intihar etti.

Çorum'da bir lise öğrencisi, sokak ortasında intihar etti.


Olay, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10. sınıf lise öğrencisi Furkan Yılmaz (17), arkadaşlarıyla sokak ortasında yürürken cebinden çıkardığı silahı kafasına dayayarak ateş etti. Son sözü 'Hakkınızı helal edin' olan Yılmaz, kanlar içerisinde kalırken, gencin halini gören arkadaşları ve çevre sakinleri de büyük bir şok yaşadı.


Olayın ardından bölgeye çok sayıda sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Genç lise öğrencisinin intiharı başta ailesi olmak üzere öğrenim gördüğü okulunda da büyük üzüntüye neden oldu. Furkan Yılmaz'ın sosyal paylaşım hesabında "Üzülme bazen ölmek bile insan için umuttur" yazılı mesajı da dikkat çekti.


Öte yandan öğrencinin silahı nereden ve nasıl bulduğu da araştırılıyor.


Genç lise öğrencisi Furkan Yılmaz'ın cenazesi öğle namazını müteakip Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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