Madde bağımlılarına “çip”li tedavi

Çorum'da uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığı tedavisinde ‘çip'li yöntem kullanılmaya başlandı.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) uyuşturucu bağımlılığı tedavisinde AMATEM ve Genel Cerrahi kliniklerinin ortak çalışmaları ile halk arasında “çip tedavisi” olarak adlandırılan naltrekson cilt altı implant tedavisi uygulanıyor.

Çorum'da ilk defa Eylül-2018'de AMATEM sorumlu hekimi Uzm. Dr. Mehmet Emrah Karadere, Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Çobanoğlu ve Genel Cerrahi Uzmanı Bulut Özkan'nın yönettiği bir ekiple uygulanmaya başlanan çip tedavisi ile daha çok hastaya ulaşılarak bağımlılık tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

Uyuşturucu bağımlılığında farklı tedavi yöntemlerden biri olan naltrekson implant tedavisinde; yaklaşık üç ayda bir, genel cerrahi uzmanı tarafından deri altına yerleştirilen çiplerle hem kişide maddenin etki göstermesi engellenerek bireyin maddeden uzak kalması hedefleniyor, hem de bireyin maddeye karşı duyduğu istek azaltılabiliyor. Bu tedavi ile kişiler her gün ilaç almak zorunda da kalmıyor. Çip tedavisi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor.

Uzun yıllardır dünyada ve ülkemizde uygulanan ve tedavi başarısı oldukça iyi olan çipli tedavi yönteminden önce kişilerin maddeden arındırılması gerekiyor. Çip tedavisine üç ayda bir yenilenerek yaklaşık bir yıl süre ile devam ediliyor. Çip tedavisinin yanı sıra hasta, aile ve tedavi ekibinin iş birliği ve çok yönlü tedavi programlarına katılımı ile bağımlılık tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilebiliyor.