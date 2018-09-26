Magandalar mezarlık çeşmelerini kırdı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sarıtepe mezarlığında bulunan çeşmeler, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kırılarak kullanılamaz hale getirildi.

Olaya tepki gösteren Sungurlu Belediye Başkanı Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Yapılan bu çirkin saldırı bizleri üzmüştür. Mezarlıkta bulunan çeşmeleri kırarak vatandaşlarımıza ve ölmüşlerimize saygısızlık yaptılar. Bu çeşmenin yerine derhal daha güzelini yapacağız" dedi.

Mezarlıklarımızın şartlarını iyileştirmek için çalışmalarımıza devam ederken kendini bilmez, ölüye bile saygısı olmayan kişi veya kişiler tarafından mezarlık çeşmelerine yapılan saldırının yaptıkları çalışmaları engelleyemeyeceğini ifade eden Başkan Şahiner, “Onlar kırarsa biz daha iyisini yerine yaparız. Bizlerin yapacağı hizmetleri bu olaylar engelleyemez, bu tür çirkin saldırılar üzülmemize neden olur” şeklinde konuştu.

Mezarlık çeşmelerine zarar veren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.