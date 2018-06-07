Mahkumlara sebzeli terapi

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Yeşeren Umutlar” projesi kapsamında yapılan seracılık ve açık tarım uygulamalarıyla eski hükümlü ve denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler ile madde bağımlılarının mesleki tecrübe edinilerek hayata hazırlanıp, toplumsal yaşama uyum süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İdare Mahkemesi binasının yanında bulunan 4 bin 800 metrekarelik alanın 500 metrekarelik bölümünde seracılık, kalan bölümünde ise açık tarım faaliyetleri uygulanıyor. Uygulamalı eğitim kapsamında serada salatalık, açık alanda ise domates, marul, biber, patlıcan ve yeşil soğan üretiliyor. Elde edilen ürünler öğrenci yurtları, yatılı Kur’an kursları, Gıda Bankası, Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi kurum ve kuruluşlara ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca projede görev alan hükümlüler ile suç mağdurlarına kendi emekleri ile elde ettikleri ürünlerden ücretsiz dağıtılarak motivasyonlarının artırılması amaçlanıyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, “Yeşeren Umutlar” projesinin geçtiğimiz ay hayata geçirildiğini belirterek, yürütülen tarımsal meslek edindirme kurslarının olumlu sonuçlarının alınmaya başladığını söyledi. Başsavcı Yurdagül, projenin öncelikli hedef kitlesinin madde kullanımı nedeniyle denetim yükümlülüğü altında olan hükümlüler ile suç mağdurları, eski hükümlüler ve denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler olduğunu söyledi. Tarımsal meslek edindirme kursu kapsamında projede görev alan kişilere teorik bilgilerin yanı sıra 500 metrekaresi sera olmak üzere 4 bin 800 metrekarelik alanda uygulama eğitimi verildiğini anlatan Yurdagül, “Proje kapsamında hükümlüler kurs sonunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden sertifika alacaklar. Projede görev alanların bir taraftan sertifika almalarına olanak sunulurken diğer taraftan toprakla buluşan hükümlülerimiz negatif enerjilerini atıyorlar. Bu sayede rehabilite oluyorlar” dedi.

Sera alanında mevsim itibariyle salatalık ekimi yapıldığını açıklayan Yurdagül, “Açık alandaki bölümde domates, biber, patlıcan, yeşil soğan, fasulye gibi ürünlerin üretimine başladık. Mevsime göre ürün çeşitliliği sağlanabilecek. Tüm yıl boyunca sürdürülebilir faaliyet” diye konuştu.

Elde edilen ürünlerin başka sosyal amaçlar için de kullanıldığını açıklayan Yurdagül, “Öncelikleri öğrenci yurtları, pansiyonlar, yatılı Kur’an kursları, belediye Gıda Bankası, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay gibi kurumlara burada ürünleri ücretsiz veriyoruz. Amacı ve uygulanışı bakımından projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.