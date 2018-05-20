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20 Mayıs 2018 16:20

Masa tenisi Türkiye’de geliştirilecek

Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Türkiye’de masa tenisinin daha da geliştirmek için hazırladıkları söyledi.

Masa tenisi Türkiye’de geliştirilecek

20 Mayıs 2018 16:20


Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Belediye Başkanı Zeki Gül’ü makamında ziyaret ederek federasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.


İstanbul’da faaliyet gösteren ve havayolu taşımacılığı şirketlerinin yazılım işlerini yapan bir firma ile ortak bir proje yürüttüklerini dile getiren Koç, bu proje ile yaklaşık 50 adet masa tenisi masasının Çorum’da dağıtılacağını ifade etti.


Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün masa tenisi branşında başarılı işlere imza attığına dikkat çeken Koç, Belediye Başkanı Zeki Gül’e ve Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak’a masa tenisi sporuna yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.


Sporun her branşına önem verdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Zeki Gül ise, masa tenisi branşında da alınan başarıların kendilerini mutlu ettiğini açıkladı.


Çorum’a kazandırılacak masa tenisi masaları sayesinde sporcu bulmanın da kolaylaşacağını belirten Gül, projeye katkı sunanlara teşekkür ederek, imkanlar ölçüsünde ellerinden gelen desteği vereceklerini sözlerine ekledi.


Ziyarette Masa Tenisi İl Temsilcisi Mustafa Bakan, Masa Tenisi Federasyonu Genel Koordinatörü Tahsin Ergül hazır bulundu.




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