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02 Temmuz 2018 13:00

Mecitözü’nde her köye bir kamelya

Çorum’un Mecitözü Kaymakamlığı tarafından kırsalda yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla “Her Köye bir Kamelya” projesi başlatıldı.

Mecitözü’nde her köye bir kamelya

02 Temmuz 2018 13:00


Kampanya kapsamında özel sektöründe katkılarıyla temin edilen 54 kamelya düzenlenen törenle Mecitözü Kaymakamı Coşkun Doğan tarafından köy muhtarlarına teslim edildi.


Mecitözü Kaymakamlığı olarak kursal kesimde yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştıracak projelere kaldıkları yerden devam ettiklerini dile getiren Kaymakam Coşkun Doğan, geçtiğimiz aylarda ilçede düzenlenen muhtarlar toplantısında köylere kamelya sözü verdiklerini hatırlatarak, bugün verdikleri bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.


Ulusal bazda yürütülen projelerin ilçede yerel bazda karşılığını oluşturduklarını belirten Doğan, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin ülke genelinde uygulanan bir proje, biz daha önce bunun benzerini Köy Güvenlik Sistemi olarak kurduk. 10 tane köy grup yolumuza güvenlik kamerası yerleştirdik. Bilindiği gibi kent mobilyacımlığı büyük şehirlerde gelişim göstermektedir. Bizde bu gelişime duyarsız kalmadık. Köy mobilyacılığı doğrultusunda bugün bir adım attık. Her köye bir kamelya projesi kaymakamlığımıza ve Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne maliyeti bulunmamaktadır. Kaymakamlık olarak ilçede bulunan özel sektör yatırımcı kuruluşları ile kurduğumuz diyalogların meyvesini alıyoruz. Kamelyaların temininde desteklerini esirgemeyen Ertuğrul Doğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.


Kamelyalarını alan köylülerde bu hizmetten dolayı kaymakamlığa ve emeği geçenlere teşekkür etti.




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