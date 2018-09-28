“Mendilimde Gül Oya” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Geleneksel Türk motiflerini modernize ederek günümüze uyarlamak ve günümüzde kullanılabilir hale getirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya 12 eser katılırken ikisi mansiyon olmak üzere toplam 5 kişiye ödül verildi.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Nuran Hakyemez, Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde Çorumlu kadınların kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri adına yoğun çaba harcadıklarını dile getirdi.

Hakyemez “Kadınların kendilerini daha iyi ifade etmek için farklı yollar kullanır. Bizler de Kadın Kültür Merkezlerimizde Çorumlu kadınların kendilerini ifade etme yollarına yeni yollar, kendilerini ifade etme dillerine yeni diller, yeni kelimeler eklemeyi hedefledik ve kadınlarımızı yolların en güzeli sanatla buluşturduk. Bu buluşmadan Türk kültürünün, zarafetinin en güzel buluşması olan “Mendilimde Gül Oya” yarışmasını düzenledik” dedi.

Ödül töreni öncesinde konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan Kadın Kültür ve Sanat Merkezi tarafından başlatılan yarışmada dereceye giren yarışmacıları tebrik etti.

Modern yaşamın gelenekleri unutturmaya başladığını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan “Gelenek bir toplumu toplum yapan en büyük unsurlardan bir tanesi. Ortaya çıkan eserleri sadece oya olarak değerlendirmemek lazım. Renklerin, motiflerin ne anlam ifade ettiğini arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde anlattılar. Çorum Belediyesi olarak, Kadın Kültür Merkezlerimizin ne kadar güzel işlere imza attıklarını görmüş oluyoruz. Bundan sonra da anlamlı çalışmalar yapacaklarını biliyor ve onlara her türlü desteği veriyoruz. Aynı zamanda yarışmaya katılan tüm hemşerilerime de teşekkür ediyorum. Onlarda derece alsın almasın bu güzelliğin bir parçası oldular” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren yarışmacılara verilen ödüllerin yanı sıra eserleri değerlendiren jüri üyelerine ve Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri İğne Oyası Öğretmenlerine çiçek ve hediyeler verildi.

Yarışmaya katılan ve dereceye giren eserler Buhara Kültür Merkezi fuaye salonunda törene gelenlerin beğenisine sunuldu.