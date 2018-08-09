Menfezde sıkışan danaları itfaiye kurtardı

Ankara-Samsun Karayolu üzerindeki güzergahta hayvanlarını otlatan İbrahim Arıcılı, hayvanların yol altından geçen menfezde sıkıştığını fark etti. Menfezde sıkışan hayvanı kurtarmak için bir süre çaba harcayan Arıcılı, başaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri menfeze giren dört adet danayı sıkıştıkları yerden halat yardımıyla kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, ayakları kırılan danalardan bir tanesi kesildi.