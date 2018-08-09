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09 Ağustos 2018 11:46

Menfezde sıkışan danaları itfaiye kurtardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde girdikleri menfezde sıkışan dört büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Menfezde sıkışan danaları itfaiye kurtardı

09 Ağustos 2018 11:46


Ankara-Samsun Karayolu üzerindeki güzergahta hayvanlarını otlatan İbrahim Arıcılı, hayvanların yol altından geçen menfezde sıkıştığını fark etti. Menfezde sıkışan hayvanı kurtarmak için bir süre çaba harcayan Arıcılı, başaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri menfeze giren dört adet danayı sıkıştıkları yerden halat yardımıyla kurtardı.


İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, ayakları kırılan danalardan bir tanesi kesildi.




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